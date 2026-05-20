L' Accademia Caliendo celebra i suoi 20 anni di attività con lo spettacolo Sanremo Gold
Venerdì 26 giugno alle ore 20:00, al Teatro Troisi, l'Accademia Caliendo lancerà lo spettacolo intitolato ''Sanremo Gold''. Protagonisti assoluti della serata saranno gli allievi della prestigiosa scuola di musica, la quale dal 2006 costituisce un vero e proprio faro imprescindibile per chiunque. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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