Le prime forbici a 8 anni lo storico barbiere celebra i 60 anni di attività | Aperitivo a tutti i clienti in questo mese
Un barbiere di lunga data ha recentemente celebrato i 60 anni di attività, offrendo un aperitivo a tutti i clienti durante il mese. Nel frattempo, un’altra attività locale, specializzata in acconciature, ha festeggiato i suoi sessant’anni di presenza sul mercato con un brindisi collettivo. La storia di queste due realtà del settore si intreccia con eventi che testimoniano la continuità nel tempo di attività tradizionali nel settore dell’hair styling.
Brindisi eccellente per ‘Effeci Acconciatori’ di Savignano, che festeggia ben sessant’anni di attività. Forbici in mano e sguardo sorridente, nel salone di piazza Guglielmo Oberdan il titolare Francesco Gennai continua a prendersi cura di numerosi clienti affezionati, che per un taglio di capelli.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Le prime fobici a 8 anni, lo storico barbiere celebra i 60 anni di attività: "Aperitivo a tutti i clienti in questo mese"Brindisi eccellente per ‘Effeci Acconciatori’ di Savignano, che festeggia ben sessant’anni di attività.
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