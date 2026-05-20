L’aborto è una decisione della donna | così la Cassazione boccia la richiesta di un uomo che chiedeva indietro una donazione per ingiuria

La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di un uomo che chiedeva di riottenere una donazione, sostenendo fosse stata fatta in risposta a un’ingiuria. La decisione si basa sul principio che l’interruzione volontaria di gravidanza entro i primi tre mesi, senza comunicare la cosa al padre del bambino, non costituisce motivo sufficiente per revocare una donazione per ingratitudine o ingiuria. La sentenza chiarisce che la scelta di abortire rimane una decisione della donna, indipendentemente dalla comunicazione con il partner.

La decisione di interrompere volontariamente una gravidanza entro i primi 90 giorni, senza informare il padre del bambino, non basta da sola a giustificare la revoca di una donazione per «ingiuria» e «ingratitudine». È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione in un’ordinanza pubblicata il 16 maggio 2026, con cui i giudici hanno accolto il ricorso di una donna a cui l’ex compagno aveva chiesto la restituzione di due donazioni immobiliari dopo aver scoperto che lei aveva abortito senza coinvolgerlo nella decisione. L’accusa dell’uomo. La vicenda nasce da una relazione iniziata nel 2009. L’uomo aveva donato alla compagna due metà indivise di un appartamento con autorimessa a Sassuolo. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Polonia, tre medici condannati per la morte di una donna dovuta a un mancato abortoI tre medici sono stati condannati a pene fino a diciotto mesi di prigione, ha riferito Karolina Kolary, l’avvocata dei familiari della vittima,...

Leggi anche: Bonus edilizi, la Cassazione boccia il Riesame: nuova decisione sul sequestro ad Avellino

il pericolo più grande non è Vannacci, ma lo Stato che non reagisce reddit

Cassazione: Feto è come un bambino già nato/ La sentenza smentisce la cultura pro-aborto?Sentenza Cassazione: la perdita del feto è risarcibile come perdita parentale. Possibile svolta pro-vita, con eventuali effetti sull'aborto? Una sentenza della Cassazione è destinata a far discutere; ... ilsussidiario.net

Cassazione. Annullata condanna a due ostetriche: quell’aborto non è detto che si sarebbe potuto evitare anche in presenza del medicoAnnullata (e rinviata in Appello) la sentenza di condanna di due ostetriche ritenute dai giudici di primo e secondo grado responsabili per l’interruzione di gravidanza di una donna. Le ostetriche ... quotidianosanita.it