Bonus edilizi la Cassazione boccia il Riesame | nuova decisione sul sequestro ad Avellino

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura contro una decisione del Tribunale del Riesame relativa a un sequestro legato ai bonus edilizi ad Avellino. La decisione è stata presa dalla Seconda Sezione Penale della Cassazione, che ha ribaltato il pronunciamento precedente. La vicenda riguarda una vicenda giudiziaria in cui sono coinvolti procedimenti sul sequestro di beni.

C'è una data, un tribunale, una decisione ribaltata. È quanto accaduto ad Avellino, dove la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Procura della Repubblica contro una pronuncia del Tribunale del Riesame. Al centro della questione, uno dei sequestri disposti nell'ambito di un'indagine su una frode ai danni dello Stato: la maxi-truffa dei bonus edilizi, portata alla luce dalla Guardia di Finanza del Gruppo di Avellino. Il Tribunale del Riesame aveva annullato quel sequestro. La motivazione era tecnica, ma tutt'altro che secondaria: secondo i giudici, il decreto del Gip non chiariva in modo adeguato perché fosse necessario agire nell'immediato, senza attendere gli esiti del processo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

