polonia tre medici condannati per la morte di una donna dovuta a un mancato aborto

Il 3 marzo, un tribunale in Polonia ha condannato tre medici per la morte di una donna, causata dal mancato aborto. I professionisti sono stati giudicati colpevoli di aver ritardato l’intervento medico necessario. La vicenda riguarda un caso in cui l’assenza di un’azione tempestiva si è tradotta in un esito tragico. La sentenza si basa sulle accuse di negligenza e omissione.

I tre medici sono stati condannati a pene fino a diciotto mesi di prigione, ha riferito Karolina Kolary, l’avvocata dei familiari della vittima, definendo la sentenza “giusta”. “Si è trattato di un caso di negligenza grave, nonché di mancato adempimento dei doveri medici più elementari”, ha aggiunto. Izabela, 30 anni, era morta nel settembre 2021 all’ospedale di Pszczyna (sud), dov’era stata ricoverata per gravi complicazioni legate alla gravidanza. I medici si erano però rifiutati di praticare tempestivamente un aborto. Secondo i familiari della donna, avevano aspettato che il feto morisse spontaneamente prima di praticarlo, per paura di essere perseguiti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

