La Volta Buona le pagelle del 20 maggio | scontro tra dottori 3 Sal Da Vinci scatena la polemica 5 Rossella Erra ancora a dieta 5
Il 20 maggio si sono susseguite diverse notizie nel mondo dello spettacolo e della televisione. Tra queste, si segnalano alcune valutazioni critiche sui programmi televisivi, con punteggi che vanno da 3 a 5. In particolare, si è parlato di uno scontro tra medici, di una polemica scatenata da un cantante e di una conduttrice che continua a seguire una dieta. Contestualmente, Caterina Balivo è tornata su Rai1 per accompagnare gli spettatori nel pomeriggio post-pranzo.
Puntuale come sempre, Caterina Balivo torna su Rai1 per tenere compagnia agli italiani nelle ore che seguono il pranzo. A La Volta Buona, in vista dell’estate ormai alle porte, si parla di diete – non senza polemiche. Si passa poi all’argomento della musica, al centro del quale, ormai da mesi, resta Sal Da Vinci, il cui successo sembra non riuscire a essere accettato senza rancori. La conduttrice tiene le fila del discorso, destreggiandosi abile tra le chiacchiere dei suoi vivaci ospiti. Rossella Erra continua la dieta. Voto: 5. Tra gli ospiti più frequenti de La Volta Buona c’è Rossella Erra, tribuno popolare e giurata implacabile di Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Dilei.it
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