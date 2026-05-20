La Volta Buona le pagelle del 20 maggio | scontro tra dottori 3 Sal Da Vinci scatena la polemica 5 Rossella Erra ancora a dieta 5

Il 20 maggio si sono susseguite diverse notizie nel mondo dello spettacolo e della televisione. Tra queste, si segnalano alcune valutazioni critiche sui programmi televisivi, con punteggi che vanno da 3 a 5. In particolare, si è parlato di uno scontro tra medici, di una polemica scatenata da un cantante e di una conduttrice che continua a seguire una dieta. Contestualmente, Caterina Balivo è tornata su Rai1 per accompagnare gli spettatori nel pomeriggio post-pranzo.

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