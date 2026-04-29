La Volta Buona pagelle del 29 aprile | la battaglia delle diete 4 le difficoltà di Rossella Erra 7

L’estate si sta avvicinando rapidamente, con temperature elevate già registrate in molte parti d’Italia. Alcuni stanno iniziando a frequentare le spiagge e a fare i primi bagni in mare. Nelle pagelle pubblicate oggi, si parla di una battaglia sulle diete e delle difficoltà affrontate da una nota personalità. La giornata si apre con un focus sulle sfide legate alla forma fisica e alle strategie per prepararsi all’arrivo della stagione calda.

L’estate è dietro la porta, anticipata in molte regioni d’Italia da temperature decisamente elevate. C’è già chi sta frequentando le spiagge e ha all’attivo un po’ di tuffi in mare. Per questo motivo, dunque, La Volta Buona torna nuovamente a parlare di diete, tra consigli e pratiche virali ma sconsigliate. Avete ad esempio mai sentito parlare della dieta volumetrica? Ve ne parla Caterina Balivo con i suoi ospiti in studio. Cos’è la dieta volumetrica. Voto: 5. “ Piatti pieni e meno calorie ”, ci informa il filmato lanciato da Caterina Balivo. Ecco, in estrema sintesi, la teoria alla base della dieta volumetrica. “Riempirsi con alimenti di acqua e fibre, per tenere a bada la fame, abbassando le calorie”.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 29 aprile: la battaglia delle diete (4), le difficoltà di Rossella Erra (7) Notizie correlate Leggi anche: La Volta buona, pagelle del 18 febbraio: caos in studio per le diete (4), i capricci dei cantanti a Sanremo (8) Leggi anche: Diete drastiche e attacchi di fame: il caso Rossella Erra spiegato dalla ricerca Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Volta Buona, pagelle del 27 aprile: Al Bano sogna nuovi duetti (7), Mary Segneri svela gli abiti delle damigelle (8); La Volta Buona, le pagelle del 22 aprile: il divorzio di Emanuele Filiberto (8), il segreto di Jannik Sinner (7); La Volta Buona, pagelle del 20 aprile: Claudio Pallitto difende Chanel Totti (10), Pino Insegno, la gaffe su Tredici Pietro (5); Carlo Pedersoli sul nonno Bud Spencer: Mi ha insegnato a saper perdere - La volta buona 28/04/2026. La Volta Buona, pagelle del 27 aprile: Al Bano sogna nuovi duetti (7), Mary Segneri svela gli abiti delle damigelle (8)A La Volta Buona, Caterina accoglie Al Bano, che svela i suoi duetti dei sogni, e tratta il tema della differenza d’età in amore: le pagelle ... dilei.it La Volta Buona, pagelle del 28 aprile: Eva Grimaldi racconta il calvario della chirurgia (8), Carlo ricorda il nonno Bud Spencer (9)Le pagelle de La Volta Buona del 28 aprile tra racconti di chiurgia estetica e relative conseguenze e il ricordo emozionato di alcuni figli d’arte ... dilei.it Pare sia la volta buona! - facebook.com facebook