La Volta Buona le pagelle del 15 maggio | lo scoop su Sal Da Vinci 9 il racconto toccante di Samantha De Grenet 8
La puntata del 15 maggio de La Volta Buona è stata condotta da Caterina Balivo, che ha aperto il programma parlando di matrimoni. Durante la trasmissione sono stati assegnati voti a vari protagonisti, tra cui un artista musicale che ha ricevuto un punteggio di 9 e una showgirl che ha raccontato un episodio personale toccante con un punteggio di 8. Lo show ha mantenuto un tono leggero, alternando momenti di intrattenimento a interviste e approfondimenti sulla vita dei personaggi ospiti.
La Volta Buona torna con una nuova puntata frizzantina con una Caterina Balivo in grande spolvero che apre il suo salotto del venerdì con un tema che, in televisione, funziona sempre: i matrimoni. Quelli appena celebrati, quelli finiti male, quelli mai iniziati, quelli annullati dopo un percorso lunghissimo e quelli che oggi costano talmente tanto da far venire voglia di innamorarsi direttamente in modalità risparmio (sentimentale o economico, chissà). Ospiti in studio, tra gli altri, Nathaly Caldonazzo, Samantha De Grenet, Simone Annicchiarico e Flora Canto. Il risultato è una puntata vivace, a metà strada tra confessionale sentimentale e tavolata di parenti al pranzo della domenica. 🔗 Leggi su Dilei.it
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