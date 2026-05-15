La Volta Buona le pagelle del 15 maggio | lo scoop su Sal Da Vinci 9 il racconto toccante di Samantha De Grenet 8

La puntata del 15 maggio de La Volta Buona è stata condotta da Caterina Balivo, che ha aperto il programma parlando di matrimoni. Durante la trasmissione sono stati assegnati voti a vari protagonisti, tra cui un artista musicale che ha ricevuto un punteggio di 9 e una showgirl che ha raccontato un episodio personale toccante con un punteggio di 8. Lo show ha mantenuto un tono leggero, alternando momenti di intrattenimento a interviste e approfondimenti sulla vita dei personaggi ospiti.

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