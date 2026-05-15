Meldola in cammino per la pace con la quinta ' Marcia dell' amicizia' il sindaco | Valori da coltivare ogni giorno
A Meldola si è svolta la quinta edizione della 'Marcia dell'amicizia', un evento che ha coinvolto numerosi membri della comunità in una passeggiata collettiva. Il sindaco ha commentato che l’obiettivo principale era promuovere valori come la solidarietà e l’inclusione, invitando tutti a coltivare questi principi quotidianamente. La marcia ha visto partecipanti di diverse provenienze, che si sono ritrovati insieme per condividere un momento di confronto e di speranza, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità locale.
"Se vuoi la pace, coltiva l’amicizia". Non è stato solo uno slogan, ma il cuore pulsante di una domenica speciale che ha visto la comunità di Meldola ritrovarsi unita, superando confini religiosi e culturali. La quinta edizione della Marcia dell’Amicizia, svoltasi domenica 3 maggio, ha confermato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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