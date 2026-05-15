Meldola in cammino per la pace con la quinta ' Marcia dell' amicizia' il sindaco | Valori da coltivare ogni giorno

A Meldola si è svolta la quinta edizione della 'Marcia dell'amicizia', un evento che ha coinvolto numerosi membri della comunità in una passeggiata collettiva. Il sindaco ha commentato che l’obiettivo principale era promuovere valori come la solidarietà e l’inclusione, invitando tutti a coltivare questi principi quotidianamente. La marcia ha visto partecipanti di diverse provenienze, che si sono ritrovati insieme per condividere un momento di confronto e di speranza, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità locale.

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