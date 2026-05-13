Il cardinale ha dichiarato di essere disposto a percorrere anche a piedi la distanza necessaria per promuovere la pace, manifestando la volontà di intervenire senza un ruolo diplomatico ufficiale. Nel frattempo, si fanno alcune domande sul ruolo di un rappresentante religioso in situazioni di conflitto e sulle eventuali tensioni con figure politiche di rilievo internazionale, come l’ex presidente degli Stati Uniti, che ha indicato il Papa come un avversario nelle sue strategie.

? Domande chiave Come può un emissario agire senza avere un ruolo diplomatico formale? Perché Trump considera il Papa un avversario nelle sue strategie politiche? Cosa rischia l'Europa se l'equilibrio basato sulle armi atomiche crolla? Chi deve assumersi la responsabilità di fermare la spirale della violenza??? In Breve Zuppi critica associazioni tra Trump e Gesù definite blasfeme da La7 Rifiuto di giustificazioni religiose per il conflitto tra Russia e Ucraina Preoccupazione per risch .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zuppi sulla guerra: “Ci andrei anche a piedi per la pace

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