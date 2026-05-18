Un esperto ha sottolineato che l’Ebola rappresenta una malattia molto grave, con un tasso di mortalità elevato. Ha aggiunto che la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità deve essere considerata con attenzione, senza generare preoccupazioni eccessive. Secondo l’esperto, la differenza principale rispetto al Covid risiede nel fatto che l’Ebola non si trasmette attraverso l’aria nelle attività di tutti i giorni, e ha raccomandato di rafforzare la sorveglianza nel nostro Paese.

“La dichiarazione dell’Oms va presa con grande attenzione, ma senza creare allarmismi. Ebola è una malattia gravissima, con elevata letalità, ma molto diversa dal Covid perché non ha una trasmissione aerea nella vita quotidiana. Il rischio di una pandemia globale oggi resta contenuto. Tuttavia, Italia ed Europa devono rafforzare immediatamente sorveglianza, diagnosi precoce, tracciamento dei contatti e preparazione ospedaliera, soprattutto nei grandi hub internazionali. La vera sfida è intervenire rapidamente sul focolaio africano prima che si estenda ulteriormente“. Così in una nota Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ebola, Pregliasco: “E’ una malattia con alta letalità, Italia rafforzi sorveglianza”

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