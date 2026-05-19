Epidemia di Ebola Pregliasco dopo allarme OMS | La letalità del virus è elevata | per questo meno contagioso

L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale a causa di un focolaio di Ebola attribuito al virus Bundibugyo che interessa alcune zone della Repubblica del Congo e dell'Uganda. Le poche notizie confermate sulla diffusione del virus hanno portato a questa decisione. Un esperto ha commentato che la letalità del virus è elevata, motivo per cui si diffonde meno rispetto ad altri ceppi. La situazione resta sotto osservazione, con autorità sanitarie impegnate nel monitoraggio dell'epidemia.

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