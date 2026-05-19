Epidemia di Ebola Pregliasco dopo allarme OMS | La letalità del virus è elevata | per questo meno contagioso
L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale a causa di un focolaio di Ebola attribuito al virus Bundibugyo che interessa alcune zone della Repubblica del Congo e dell'Uganda. Le poche notizie confermate sulla diffusione del virus hanno portato a questa decisione. Un esperto ha commentato che la letalità del virus è elevata, motivo per cui si diffonde meno rispetto ad altri ceppi. La situazione resta sotto osservazione, con autorità sanitarie impegnate nel monitoraggio dell'epidemia.
Le poche informazioni certe sulla diffusione del focolaio di ebola dovuto al virus Bundibugyo in Repubblica del Congo e Uganda, hanno contribuito alla decisione dell'Oms di dichiarare l'emergenza sanitaria internazionale. Le risposte del virologo Fabrizio Pregliasco sull'entità dell'emergenza in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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