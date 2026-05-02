Stefano De Martino annuncia la novità ad Affari Tuoi | Samurai J verrà a trovarci a proposito di Ossessione
Nella puntata di Affari Tuoi del 2 maggio, sarà presente Samurai J, come annunciato da Stefano De Martino. La partecipazione dell'artista rappresenta un'ulteriore novità nel corso di questa stagione del programma, che ha visto cambiamenti e novità nel format. La presenza di Samurai J si collega al tema di Ossessione, come comunicato dall'ospite durante l'annuncio.
Stefano De Martino annuncia la presenza di Samurai J nella puntata di Affari Tuoi del 2 maggio. Un'ospitata che conferma l'evoluzione del programma in questi ultimi mesi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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