Stefano De Martino annuncia la novità ad Affari Tuoi | Samurai J verrà a trovarci a proposito di Ossessione

Nella puntata di Affari Tuoi del 2 maggio, sarà presente Samurai J, come annunciato da Stefano De Martino. La partecipazione dell'artista rappresenta un'ulteriore novità nel corso di questa stagione del programma, che ha visto cambiamenti e novità nel format. La presenza di Samurai J si collega al tema di Ossessione, come comunicato dall'ospite durante l'annuncio.