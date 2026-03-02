Domani inizia il percorso della nazionale italiana di calcio femminile nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. La squadra si troverà a competere in un girone contro altre nazionali, con alcune avversarie già annunciate e il numero di qualificate che staccheranno il pass per il torneo. La fase si svolgerà attraverso un format preciso, con le partite che determineranno chi avanzerà alla fase successiva.

Una nuova sfida da cogliere con entusiasmo, emozione ed ambizione. Domani comincerà il cammino della Nazionale italiana di calcio femminile alle qualificazioni valide per i Campionati Mondiali 2027. Le azzurre nello specifico debutteranno contro la Svezia a Reggio Calabria, in quella che si può definire la partita di cartellone del raggruppamento A della prima divisione (riservato ai migliori team della Nations League) Ma quali saranno le altre avversarie? Le ragazze del CT Andrea Soncin se la vedranno, oltre che con le scandinave appena citate, anche con le nordiche della Danimarca, oltre che con la compagine della Serbia. Le sfide, caratterizzate da andata e ritorno, per un totale complessivo di sei incontri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: il girone e le avversarie dell’Italia. Format e quante staccano il pass

