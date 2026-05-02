Per Trump la guerra in Iran è terminata ma lo scontro continua | ora pressione su Cuba e dazi all’Ue Bruxelles | Inaccettabile
Donald Trump ha dichiarato che la guerra in Iran è “terminata”, ma le tensioni tra Stati Uniti e altre nazioni continuano a crescere. Nel corso della giornata ha annunciato nuove misure, tra cui pressioni su Cuba e l’imposizione di dazi all’Unione Europea. La Commissione europea ha risposto definendo queste azioni “inaccettabili”. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con il governo americano che mantiene una posizione molto ferma su più fronti.
«Dire che gli Stati Uniti non stanno vincendo la guerra in Iran è tradimento». Con queste parole alla Cnn Donald Trump ha segnato in Florida il punto più alto di una giornata in cui la linea americana si è fatta più rigida su più fronti, dal Golfo Persico ai Caraibi. La Casa Bianca ha notificato al Congresso che le “ostilità” con l’Iran, iniziate il 28 febbraio, « sono terminate». Una formula che consente all’amministrazione di evitare, almeno formalmente, il vincolo dei 60 giorni previsto dalla War Powers Resolution, una legge del 1973 che limita i poteri del presidente nell’impiego delle forze armate senza autorizzazione del Congresso, imponendo di interrompere le operazioni militari o di ottenere un via libera.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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