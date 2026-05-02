Per Trump la guerra in Iran è terminata ma lo scontro continua | ora pressione su Cuba e dazi all’Ue Bruxelles | Inaccettabile

Donald Trump ha dichiarato che la guerra in Iran è “terminata”, ma le tensioni tra Stati Uniti e altre nazioni continuano a crescere. Nel corso della giornata ha annunciato nuove misure, tra cui pressioni su Cuba e l’imposizione di dazi all’Unione Europea. La Commissione europea ha risposto definendo queste azioni “inaccettabili”. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con il governo americano che mantiene una posizione molto ferma su più fronti.