Isernia | 2 nuovi posti fissi per difendere la biodiversità

L’Agenzia Regionale Molise Lavoro ha annunciato l’apertura di due posti di lavoro a tempo indeterminato presso il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia. Questi nuovi incarichi sono destinati a rafforzare la squadra dedicata alla tutela della biodiversità nella zona. La notizia riguarda specificamente l’istituzione di queste posizioni e la loro assegnazione al reparto locale dei Carabinieri.

L’Agenzia Regionale Molise Lavoro ha ufficializzato l’apertura di due nuovi percorsi occupazionali a tempo indeterminato destinati al Reparto Carabinieri Biodiversità con sede a Isernia. La selezione, regolata dalle Determine Direttoriali n. 66 e n. 67 emesse il 10 aprile 2026, mira a inserire figure tecniche specializzate per rafforzare la tutela del patrimonio naturale locale attraverso l’applicazione della legge n. 561987. Le nuove assunzioni si concentreranno su profili altamente qualificati che rispondono a esigenze specifiche del territorio isernino. Nello specifico, i posti disponibili riguardano un Operatore Specializzato dedicato alle attività di educazione ambientale e divulgazione, oltre a un profilo di Operaio Agrario e Forestale Specializzato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isernia: 2 nuovi posti fissi per difendere la biodiversità Conte: 41 posti fissi e 7 tirocini in Pizza AutIl 2 aprile 2026 segna una nuova fase per Claudia Conte, che ha scelto di spostare l’attenzione dalla recente bufera personale a un messaggio sociale... Lavoro in Camera di Commercio: 6 posti fissi per diplomatiLa Camera di commercio di Pistoia-Prato ha avviato la ricerca di sei nuovi profili professionali per coprire ruoli amministrativi con contratti a... Si parla di: Zarrillo in concerto a Isernia, ultimi posti per il live all’Auditorium; Interpelli supplenze docenti 2026, gli AVVISI delle scuole aggiornati al 10 aprile.