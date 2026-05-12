Oggi si intrecciano diverse notizie: mentre si parla dell’Eurovision Song Contest 2026, si apprende che l’ex presidente degli Stati Uniti ha avviato trattative con la Danimarca per installare tre nuove basi militari in Groenlandia. Nel frattempo, si ripercorre la vicenda di Garlasco, si fa luce sul tribunale speciale di Israele e si approfondisce il caso dell’Unabomber. Questi eventi si susseguono senza apparente collegamento, ma tutti attirano l’attenzione dei media.

- Mentre voi discutete dell’Eurovision Song Contest 2026, sappiate che quel mattacchione di Donald Trump ha avviato un negoziato con la Denmark per aprire tre nuove basi militari in Greenland. Che è un po’ come prendersela senza farlo ufficialmente. - Israele ha istituito un tribunale speciale per gli autori del 7 ottobre, tribunale che prevede anche la pena di morte. Sento gente scandalizzata. Ma dove e quando è già successa questa cosa? Ah sì: a Norimberga si svolse il processo che portò alla condanna a morte di 12 capi del nazismo. In Italia fu più facile: i partigiani ammazzarono Benito Mussolini e alcuni suoi accoliti praticamente senza manco processarlo (tribunale specialissimo), risparmiando al mondo - disse una volta Winston Churchill - una Norimberga italiana.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La strana tempistica su Garlasco, il tribunale speciale di Israele e Unabomber: quindi, oggi…

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