È un appuntamento atteso e partecipatissimo. È il Pizza festival, il più importante circuito nazionale all’aperto, dove protagonista assoluta è la pizza. Sarà a Pistoia dal primo al 3 maggio con ingresso gratuito. L’originale Pizza Festival, sarà una vera e propria festa della pizza preparate in tutti i suoi gusti e versioni, dalla classica napoletana, alla gourmet, alla pizza fritta. Otto forni sempre accesi, 20 pizzaioli che impasteranno, inforneranno e serviranno pizze, negli stand predisposti in piazza: da mezzogiorno alla sera, senza interruzione, portando in strada la bontà e la genuinità della pizza. Non mancherà – spiega l’organizzazione – la pizza senza glutine, lo street food con pizza fritta, cuoppo, dolci della tradizione napoletana, fritture di pesce e specialità di carne.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Pizza Festival in Tour". Otto forni accesi e 20 pizzaioli

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Panoramica sull’argomento

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