Ladispoli oggi parte la Sagra del Carciofo | tre giorni tra stand spettacoli e tradizione

A Ladispoli è iniziata oggi la 73ª edizione della Sagra del Carciofo Romanesco, un evento che si svolgerà per tre giorni. La manifestazione prevede la presenza di stand dedicati all’enogastronomia locale e spettacoli vari. La sagra rappresenta un momento tradizionale molto atteso dalla comunità, che ogni anno si riunisce per celebrare il prodotto simbolo della zona. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e coinvolge diverse aree della città.

Ladispoli, 10 aprile 2026 – Oggi prende il via a Ladispoli la 73ª edizione della Sagra del Carciofo Romanesco, uno degli appuntamenti più attesi e identitari della città. La manifestazione accompagnerà residenti e visitatori per tre giorni, da oggi fino a domenica 12 aprile, trasformando il centro urbano in uno spazio dedicato a gusto, spettacolo e tradizione. La Sagra del Carciofo rappresenta da decenni uno degli eventi simbolo del litorale a nord di Roma. Al centro c’è il carciofo romanesco, prodotto che richiama la storia agricola del territorio e che, anno dopo anno, diventa il filo conduttore di una manifestazione capace di unire promozione locale, richiamo turistico e vita cittadina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Sagra del Carciofo 2026, quattro treni straordinari tra Roma e LadispoliIn occasione del grande evento gastronomico la Regione Lazio ha chiesto a Trenitalia di arricchire la sua consueta offerta sulla tratta per... 73esima Sagra del carciofo romanesco a LadispoliLa 73esima Sagra del Carciofo Romanesco si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 aprile 2026. Temi più discussi: 73esima Sagra del carciofo romanesco a Ladispoli; Ladispoli, oggi parte la Sagra del Carciofo: tre giorni tra stand, spettacoli e tradizione; Torna la Sagra del Carciofo romanesco a Ladispoli il 10, 11 e 12 aprile; Sagra del carciofo a Ladispoli: attese migliaia di persone da Roma, Trenitalia attiva quattro treni speciali. Ladispoli, Sagra del Carciofo 2026: il programma completoCi siamo, pochi giorni alla 73esima edizione della Sagra del Carciofo di Ladispoli. Di seguito il programma completo dell'evento. Venerdì 10 aprile Ore 9:00: Passeggiata per l'area della Sagra estesa. virgilio.it Sagra del Carciofo Romanesco 2026: guida pratica per raggiungere Ladispoli senza stress - LADISPOLI...Sagra del Carciofo Romanesco 2026: guida pratica per raggiungere Ladispoli senza stress - LADISPOLI ' Torna dal 10 al 12 aprile 2026 uno degli eventi gastronomici più amati del Lazio: la Sagra ... virgilio.it La Lollobrigida e Di Stefano alla Sagra del Carciofo di Ladispoli - facebook.com facebook Santa Maria Coghinas: tutto pronto per la 18° Sagra del Carciofo x.com