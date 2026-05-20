La tipografia del Seminario di Padova ai tempi di Gregorio Barbarigo

Nel 1684, viene fondata la tipografia del Seminario di Padova da Gregorio Barbarigo, con l’obiettivo di stampare materiali destinati alla formazione dei seminaristi. La tipografia si specializza nella stampa di testi in lingue orientali, tra cui greco, ebraico e dialetti dell’Asia Minore. Questa iniziativa rappresenta un punto di riferimento per la produzione di testi religiosi e di studio in un’epoca in cui l’accesso a queste lingue era fondamentale per la formazione ecclesiastica.

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