Di Gregorio-Juve avventura ai titoli di coda | c’è la conferma

Le trattative tra il portiere Michele Di Gregorio e la Juventus sono entrate nella fase finale, con la possibilità di un addio in estate. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, è arrivata una conferma ufficiale sulla prossima separazione tra il giocatore e il club. La situazione si è evoluta in modo tale da lasciare aperti diversi scenari per il futuro dell’atleta e la sua eventuale nuova squadra.