Di Gregorio-Juve avventura ai titoli di coda | c’è la conferma
Le trattative tra il portiere Michele Di Gregorio e la Juventus sono entrate nella fase finale, con la possibilità di un addio in estate. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, è arrivata una conferma ufficiale sulla prossima separazione tra il giocatore e il club. La situazione si è evoluta in modo tale da lasciare aperti diversi scenari per il futuro dell’atleta e la sua eventuale nuova squadra.
Le strade di Michele Di Gregorio e della Juventus potrebbero separarsi in estate: arriva una clamorosa conferma. Nell’ultimo turno di campionato ha parato il rigore di Martin, permettendo alla Juve di difendere il vantaggio (2-0) sul Genoa e di conquistare alla fine tre punti preziosissimi in ottica Champions League. Michele Di Gregorio torna così protagonista dopo un periodo delicato, che lo ha visto scivolare indietro nelle gerarchie di Spalletti. L’ex Monza adesso, visto anche l’infortunio occorso a Perin proprio contro il Genoa, si appresta a difendere nuovamente i pali della Juve anche nelle prossime gare. Di Gregorio (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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