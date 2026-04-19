Durante la finale di Copa del Rey, Julian Alvarez ha segnato un gol spettacolare che ha portato la partita ai tempi supplementari. La rete ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi e ha prolungato l’incertezza sul risultato finale. La partita si è conclusa con la disputa dei tempi supplementari, mantenendo alta la tensione fino all’ultimo minuto.

"> Il Fantastico Pareggio di Julian Alvarez. Il recente incontro tra Atletico Madrid e Real Sociedad ha riservato emozioni forti, culminando con un incredibile pareggio nei minuti finali. Julian Alvarez, con una classe invidiabile, ha siglato un gol al 83° minuto, mantenendo vive le speranze della squadra per il trofeo. Questo risultato non è solo un momento di gioia per i fan, ma segna anche l’importanza di ogni punto in un campionato così competitivo. Il match si è rivelato molto combattuto sin dai primi minuti. Entrambe le squadre hanno mostrato un gioco aggressivo e strategico, con l’Atletico Madrid che cercava di imporre il proprio dominio.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gol di Julian manda la finale di Copa del Rey ai tempi supplementari in modo spettacolare.

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