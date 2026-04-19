Gol di Julian manda la finale di Copa del Rey ai tempi supplementari in modo spettacolare

Da napolipiu.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la finale di Copa del Rey, Julian Alvarez ha segnato un gol spettacolare che ha portato la partita ai tempi supplementari. La rete ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi e ha prolungato l’incertezza sul risultato finale. La partita si è conclusa con la disputa dei tempi supplementari, mantenendo alta la tensione fino all’ultimo minuto.

"> Il Fantastico Pareggio di Julian Alvarez. Il recente incontro tra Atletico Madrid e Real Sociedad ha riservato emozioni forti, culminando con un incredibile pareggio nei minuti finali. Julian Alvarez, con una classe invidiabile, ha siglato un gol al 83° minuto, mantenendo vive le speranze della squadra per il trofeo. Questo risultato non è solo un momento di gioia per i fan, ma segna anche l’importanza di ogni punto in un campionato così competitivo. Il match si è rivelato molto combattuto sin dai primi minuti. Entrambe le squadre hanno mostrato un gioco aggressivo e strategico, con l’Atletico Madrid che cercava di imporre il proprio dominio.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Gol di Julian manda la finale di Copa del Rey ai tempi supplementari in modo spettacolare.

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