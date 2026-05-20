La Terra dei Fuochi | una ferita che continua a colpire

Tra le province di Napoli e Caserta si estende una zona che, per diversi anni, è stata interessata da attività di smaltimento illegale di rifiuti e discariche abusive. Questa area ha subito un processo di contaminazione ambientale che ha coinvolto suolo e falde acquifere. Le autorità hanno avviato indagini e controlli per identificare i responsabili e contrastare il fenomeno. Numerosi interventi sono stati messi in atto per bonificare le aree interessate e tutelare la salute pubblica.

Tra le province di Napoli e Caserta esiste una terra che per anni è stata avvelenata nel silenzio generale. Un territorio che un tempo rappresentava agricoltura, vita e futuro, oggi conosciuto da tutti come la “Terra dei Fuochi”. Qui, per decenni, tonnellate di rifiuti tossici sono state interrate illegalmente o bruciate all’aperto, contaminando terreni, aria e falde acquifere. Dietro questo disastro ambientale ci sono traffici illeciti di rifiuti industriali, spesso gestiti dalla criminalità organizzata, che hanno trasformato intere campagne in discariche nascoste. Sotto quei campi dove ancora oggi si coltivano ortaggi e frutta, in molti casi sono stati sepolti materiali altamente tossici: sostanze chimiche, solventi, amianto, PFAS e scarti industriali pericolosi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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