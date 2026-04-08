Terra dei Fuochi da rimuovere 620 tonnellate di rifiuti stradali Non una battaglia ma una guerra

Nella zona tra le province di Caserta e Napoli, sono state rimosse 620 tonnellate di rifiuti stradali. L’operazione di bonifica continua senza interruzioni, con l’obiettivo di eliminare le discariche abusive presenti sul territorio. Le autorità hanno definito la situazione come una vera e propria guerra, sottolineando la gravità del problema ambientale nella regione. L’intervento si inserisce in un piano più ampio di tutela e recupero ambientale.

A cavallo tra le province di Caserta e Napoli, prosegue senza sosta l’impegno per il risanamento ambientale della Terra dei Fuochi. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha definito la situazione “non una battaglia, ma una guerra” a margine dell’avvio delle. 🔗 Leggi su Casertanews.it Terra dei Fuochi, l'annuncio: "In pochi mesi saranno rimosse le 620 tonnellate di rifiuti restanti""Oggi inizia una battaglia per rimuovere 620 tonnellate di rifiuti lasciati in mezzo alla strada e che punta entro il mese di luglio a rimuovere... Terra dei Fuochi, protocollo di intesa tra province e commissario per rimuovere rifiuti dalle stradeFirmato un accordo di collaborazione tra sei soggetti istituzionali per affrontare il problema dei rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali... Temi più discussi: Terra dei Fuochi: controlli diffusi filiera gestione rifiuti tessili; Il biologo di comunità, figura essenziale nella terra dei fuochi: intervista di Vincenzo D'Anna a Tele A; Sanzioni per abbandono di rifiuti: chi incassa i proventi?; Terra dei Fuochi: la battaglia del Comitato Per la Dignità e per la Vita. Mantovano, 'avanti con la guerra a Terra dei Fuochi'Seicentoventi tonnellate di rifiuti, tra urbani e scarti industriali, da rimuovere nel giro di venti giorni: ha preso il via stamattina l'operazione voluta dal Governo per il risanamento della Terra d ... ansa.it Terra dei Fuochi, Mantovano: Obiettivo rimuovere tutti i rifiuti entro luglio(LaPresse) Quella di oggi è una battaglia che inizia per rimuovere 620 tonnellate di rifiuti lasciati in mezzo alla strada e che punta entro il ... stream24.ilsole24ore.com Un super Matteo Berrettini ha annientato sulla terra rossa monegasca, con un doppio 6-0 il russo Daniil Medvedev, nella gara dei 16esimi di finale del torneo Masters 1000 Atp di Montecarlo. Il tennista azzurro non ha concesso nemmeno un game al russo c - facebook.com facebook Milù investita da un’auto: abbandonata a terra agonizzante, una maestra la salva x.com