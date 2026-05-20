La tecnologia rivoluziona il lavoro ma l’Italia si fa trovare impreparata

Negli ultimi anni, l’introduzione di nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, ha influito profondamente sulle modalità di lavoro. Questi sviluppi hanno portato a cambiamenti significativi nella produttività e nelle competenze richieste ai lavoratori. Tuttavia, in Italia si registrano ritardi e difficoltà nell’adattarsi a queste trasformazioni. Le aziende e le istituzioni si trovano a dover affrontare sfide legate alla formazione e all’innovazione, mentre il mercato del lavoro si evolve rapidamente.

Innovazione, intelligenza artificiale e produttività. Tre aspetti strettamente legati tra loro e che stanno già rivoluzionando il mondo del lavoro e soprattutto quello dei lavoratori. Se, infatti, la produttività non è cresciuta in Italia (solo +0,2% tra il 2002 e il 2024) la colpa è da ricercare nella limitata innovazione delle imprese, nella loro ridotta dimensione e nel mancato aggiornamento delle competenze dei lavoratori attraverso la formazione. È l’Eurispes a spiegare perché il futuro potrebbe essere completamente diverso per il mondo del lavoro, di fronte a un mondo che sta cambiando e si approccia sempre più all’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Google lancia Personal Intelligence, lIA che ragiona sui tuoi dati.

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