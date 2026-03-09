Sci alpino l’Italia femminile della velocità si fa superpotenza Si deve tornare all’Austria del 2003 per trovare un filotto vincente analogo!

L’Italia dello sci alpino femminile della velocità ha conquistato le ultime quattro gare disputate, un risultato senza precedenti negli ultimi venti anni. La serie è iniziata con la vittoria di Sofia Goggia nel Super-G di Soldeu il 28 febbraio, e da allora le atlete italiane hanno continuato a salire sul podio. Un momento di grande successo per la squadra azzurra, che si conferma protagonista nelle competizioni di velocità.

L’ Italia dello sci alpino femminile ha vinto le ultime quattro prove veloci disputate. Ad aprire le danze è stata Sofia Goggia, impostasi nel Super-G di Soldeu del 28 febbraio. Dopodiché, in Val di Fassa, è arrivata la doppietta di Laura Pirovano, capace di primeggiare in ambedue le discese. Il filotto è stato allungato da Elena Curtoni, affermatasi nel Super-G tenutosi sulle nevi nostrane. Il poker, di per sé, già fa notizia. Quattro vittorie azzurre di fila nella velocità erano arrivate solo nell’ anno solare 2021, ma nell’arco di due stagioni differenti (Brignone vinse l’ultima gara veloce del 2020-21, mentre Sofia Goggia si impose nelle prime tre del 2021-22). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, l’Italia femminile della velocità si fa superpotenza. Si deve tornare all’Austria del 2003 per trovare un filotto vincente analogo! Articoli correlati Sci alpino, l’Italia femminile ha pagato gli infortuni. Goggia si è sbloccata, sorpresa Della MeaLa prima parte di stagione della squadra femminile italiana di sci alpino può essere archiviata con un bilancio complessivamente positivo, anche... Goggia torna protagonista: la classifica della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 si riaccende in discesaLa leadership della Coppa del Mondo di sci alpino femminile resta affidata a Mikaela Shiffrin, che al termine della discesa di Soldeu consolida la... Caduta TERRIBILE in discesa per VONN poco dopo la partenza. Arriva l'ELICOTTERO | #MilanoCortina2026 Una selezione di notizie su Sci alpino l'Italia femminile della... Temi più discussi: Pirovano, successo bis in discesa in Val di Fassa; LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Elena Curtoni torna a vincere, pazzesco podio per Zenere! Goggia perde punti in classifica; Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2025/26: da Sölden a Lillehammer, date, gare, località e vincitori; Austria vincente nella prova mista a squadre dei Mondiali Junior, a Lillehammer Italia ottava. Sci alpino, l’Italia femminile della velocità si fa superpotenza. Si deve tornare all’Austria del 2003 per trovare un filotto vincente analogo!L’Italia dello sci alpino femminile ha vinto le ultime quattro prove veloci disputate. Ad aprire le danze è stata Sofia Goggia, impostasi nel Super-G di ... oasport.it Paralimpiadi, sci alpino: due medaglie per l'Italia all'esordioLe Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno preso il via con lo sci alpino che ha immediatamente portato all’Italia due medaglie nella prima giornata di gare. La prima medaglia è giunta nel ... it.blastingnews.com Salto con gli sci – Coppa del Mondo: l’Austria vince la Super Team di Lahti, nono posto per l’Italia - facebook.com facebook Italy in Austria (@ItalyinAustria) x.com