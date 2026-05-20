La storica Montecarlo Ciclismo Da oltre 60 anni fucina di talenti

Da più di sessant'anni, la squadra di ciclismo di Montecarlo si distingue come punto di riferimento nella regione, contribuendo alla crescita di nuovi talenti nel settore. La presenza di un atleta di livello internazionale ha portato attenzione e interesse verso questa disciplina, attirando giovani e appassionati. La squadra ha partecipato a numerose competizioni nazionali e internazionali, consolidando la propria reputazione nel panorama ciclistico. La sua attività ha permesso a molti di avvicinarsi al ciclismo, favorendo la diffusione di questa disciplina tra diverse fasce di età.

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Il campione serve come modello, come esempio, per fare proseliti e ampliare il bacino dei praticanti di uno sport. Oggi a Porcari ci sono i big del pedale mondiale, ma il ciclismo ha bisogno delle basi e di persone che facciano praticare questo sport ai ragazzini. Nella Piana la storica società ”Montecarlo Ciclismo”, nata nel 1960, ben 66 anni fa, oltre ad essere un fucina di campioni e di ottimi atleti diventati poi professionisti, è anche una scuola di comportamento, di esempio, di come si deve vivere lo sport, in generale, nello specifico le due ruote a pedali. Alcuni dei giovani ciclisti saranno presenti oggi, alla partenza della tappa del Giro, a quella ufficiale allo stabilimento Sofidel, ironia della sorte proprio sulle strade dove di solito si allenano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La storica Montecarlo Ciclismo. Da oltre 60 anni fucina di talenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video OPEN D'AUSTRALIE 2026 - IMMORTEL ! À 38 ans, Djokovic FAIT CRAQUER Sinner après 4H DE COMBAT Sullo stesso argomento Migliori atenei del mondo, c?è la Federico II. Farmacia fucina di talenti: balzo in classificaSedicesima edizione per la classifica QS World University Rankings by Subject, che analizza in modo indipendente oltre 21mila programmi accademici in... Chiude la storica ferramenta di Boccea aperta da oltre 50 anniMercoledì 25 marzo chiuderà la “Ferramenta Ruberto”, storica attività di via Boccea 128 aperta nel 1971.