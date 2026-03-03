Chiude la storica ferramenta di Boccea aperta da oltre 50 anni

Mercoledì 25 marzo la ferramenta di via Boccea 128, conosciuta come “Ferramenta Ruberto” e attiva dal 1971, chiuderà definitivamente i battenti dopo oltre cinquant’anni di attività. La chiusura segna la fine di un punto di riferimento storico per la zona, che ha servito clienti e residenti per molti decenni. La bottega rimarrà chiusa e non saranno più disponibili i servizi offerti finora.

Mercoledì 25 marzo chiuderà la "Ferramenta Ruberto", storica attività di via Boccea 128 aperta nel 1971. Una nuova chiusura in zona, con il quartiere che dice addio al negozio che da oltre 50 anni offriva i suoi servizi ai residenti. A darne l'annuncio sono stati i titolari Gianni e Daniela.