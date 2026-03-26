Nella sedicesima edizione del QS World University Rankings by Subject, una università italiana si posiziona tra le migliori al mondo. La classifica si basa su un’analisi indipendente di oltre 21.000 programmi accademici distribuiti in più di 1.000 istituzioni. Tra i vari settori, la facoltà di farmacia si distingue come una delle più competitive, contribuendo al balzo in classifica dell’ateneo.

Sedicesima edizione per la classifica QS World University Rankings by Subject, che analizza in modo indipendente oltre 21mila programmi accademici in più di 1.900 università in oltre 100 paesi, coprendo 55 discipline e cinque grandi aree di studio. Presenti 60 atenei italiani (in crescita rispetto ai 56 del 2025) che compaiono 769 volte nella classifica di quest'anno. L’Italia si colloca al terzo posto tra i paesi dell’Ue per numero di università classificate, dietro alla Francia (93) e alla Germania (72), ma al secondo posto per numero totale di voci, superata solo dalla Germania. Bologna guida il Paese con 50 voci, seguita dalla Sapienza di Roma con 46 e Padova con 40. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Migliori atenei del mondo, c?è la Federico II. Farmacia fucina di talenti: balzo in classifica

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