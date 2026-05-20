La storia di Eugenio Colorni svela la solitudine pubblica degli ebrei antifascisti italiani

L’8 settembre 1938, Eugenio Colorni si presenta presso la Questura di Trieste per ritirare il passaporto, richiesto tre giorni prima. Quel giorno rappresenta un momento significativo nella sua vita e nella storia degli ebrei antifascisti italiani. La richiesta di rinnovo del documento si svolge in un contesto di crescente repressione e discriminazione contro la comunità ebraica. La vicenda di Colorni si inserisce in un quadro più ampio di restrizioni e di isolamento che colpivano chi si opponeva al regime fascista.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’8 settembre 1938 Eugenio viene chiamato dalla Questura di Trieste per ritirare il passaporto di cui aveva richiesto il rinnovo tre giorni prima. Gli sarebbe servito per tornare a Parigi dove ad aspettarlo ci sarebbe stato Enrique Freymann, direttore della casa editrice Hermann, che lo attendeva nella capitale francese per discutere la pubblicazione di un volume su Leibniz. Trieste, che per gli ebrei (circa 5.000) e per Colorni era stata un luogo accogliente, già nei mesi precedenti aveva visto, come il resto del Paese, una serie di segnali allarmanti che partirono dalla sostituzione del podestà della città, Enrico Paolo Salem, costretto a rassegnare le dimissioni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La storia di Eugenio Colorni svela la solitudine pubblica degli ebrei antifascisti italiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Eugenio Colorni. I sogni di un giovane intellettuale partigiano sacrificatosi per la libertà Docufilm a Roma: l’eroica storia del salvataggio degli ebrei a Campagna? Cosa scoprirai Chi sono i medici che operarono sotto i bombardamenti per i rifugiati? Come riuscì la comunità locale a creare un sistema di... Dal 10 al 12 settembre 2026 si terrà la seconda Conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia, organizzata da @Europarl_IT in collaborazione con @EU_Commission in Italia e promossa dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina x.com Antifascismo ed europeismo uniti nella lotta di Colorniscrive Massimiliano Coccia in questa bellissima biografia di Eugenio Colorni (Eugenio Colorni – Per un’Europa libera e unita, prefazione di Liliana Segre, Giuntina), martire antifascista, grande int ... msn.com