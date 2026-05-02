A Roma è stato presentato un documentario che racconta la storia di un salvataggio di ebrei avvenuto a Campagna durante la Seconda guerra mondiale. Il film descrive le azioni di medici che operarono sotto i bombardamenti per aiutare i rifugiati e illustra come la comunità locale riuscì a mettere in piedi un sistema di protezione particolare. L’opera mostra i dettagli di quei momenti storici, senza interpretazioni o giudizi.

? Cosa scoprirai Chi sono i medici che operarono sotto i bombardamenti per i rifugiati?. Come riuscì la comunità locale a creare un sistema di protezione unico?. Perché questa resistenza silenziosa tra le montagne è rimasta poco nota?. Quale ruolo ebbero i Palatucci nel coordinare il salvataggio degli internati?.? In Breve I medici Tanzer e Pajes operarono a Campagna durante i bombardamenti alleati.. Il produttore Bruno Avagliano e il regista Luca Carcano hanno partecipato all'evento.. L'ambasciatore d'Israele Jonathan Peled ha preso parte alla presentazione alla Camera.. Shlomo Bourla ed Eliahu Antopolsky rappresentano l'associazione Campagna Spirit.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Docufilm a Roma: l’eroica storia del salvataggio degli ebrei a Campagna

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