VIDEO Follia Brasile | Ancelotti convoca Neymar il pubblico si alza ed esplode la festa!
La convocazione di Neymar per il Mondiale 2026, comunicata dall’allenatore della nazionale brasiliana, ha provocato una reazione molto intensa tra il pubblico presente in una sala gremita. Quando il nome del giocatore è stato annunciato nella lista ufficiale, il pubblico ha reagito con un boato di gioia e un’esplosione di entusiasmo. La scena si è svolta davanti a centinaia di persone che hanno espresso con entusiasmo la loro approvazione, creando un momento di grande festa.
La convocazione di Neymar per il Mondiale 2026, annunciata da Carlo Ancelotti, ha scatenato una reazione travolgente in Brasile: in una sala gremita, centinaia di persone sono esplose in un boato di gioia non appena il suo nome è apparso nella lista ufficiale. Tra cori, applausi e telefoni alzati per immortalare il momento, la scena è diventata immediatamente virale, simbolo dell’attesa e dell’affetto che il Paese continua a nutrire per il suo numero 10. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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