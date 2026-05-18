VIDEO Follia Brasile | Ancelotti convoca Neymar il pubblico si alza ed esplode la festa!

La convocazione di Neymar per il Mondiale 2026, comunicata dall’allenatore della nazionale brasiliana, ha provocato una reazione molto intensa tra il pubblico presente in una sala gremita. Quando il nome del giocatore è stato annunciato nella lista ufficiale, il pubblico ha reagito con un boato di gioia e un’esplosione di entusiasmo. La scena si è svolta davanti a centinaia di persone che hanno espresso con entusiasmo la loro approvazione, creando un momento di grande festa.

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