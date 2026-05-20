La stand-up comedy nel bosco | a Cascina Falchera nasce il festival Corte Allegra

Una due giorni all'insegna della comicità contemporanea, della socialità e del contatto con la natura. Sabato 13 e domenica 14 giugno 2026, gli spazi di Cascina Falchera a Torino ospiteranno la prima edizione di "Corte Allegra", un festival di stand-up comedy che intende proporsi come. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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