La stand-up comedy nel bosco | a Cascina Falchera nasce il festival Corte Allegra
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Una due giorni all'insegna della comicità contemporanea, della socialità e del contatto con la natura. Sabato 13 e domenica 14 giugno 2026, gli spazi di Cascina Falchera a Torino ospiteranno la prima edizione di "Corte Allegra", un festival di stand-up comedy che intende proporsi come. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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