Dinamico e irriverente: è il format di s tand up comedy "Uno peggio dell'altro" firmato da Giacomo Pietrini e Tommaso Adami, che cambia ogni sera, che arriva a Cascina Nascosta (nel cuore di Parco Sempione) dal 25 marzo all’8 luglio. Una serie di appuntamenti unici e irripetibili tra monologhi, improvvisazione e ospiti speciali. Il segreto dello spettacolo nasce dal rapporto tra i due comici: due personalità opposte ma complementari, Giacomo, introspettivo e surreale, e Tommaso, diretto e narrativo, che insieme creano un dialogo continuo con il pubblico. Il risultato è un mix di monologhi, improvvisazione e momenti condivisi, dove nessuna replica è mai uguale all’altra e il pubblico diventa protagonista della scena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Uno Peggio dell'Altro": a Cascina Nascosta arriva la stand up comedy

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