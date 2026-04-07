Gen-C | Festival di stand up comedy a Firenze

A Firenze, presso il Bargiù Club, si tiene il Gen-C Festival, dedicato alla stand-up comedy. L’evento si svolge in tre giorni e vede sul palco i giovani comici della nuova generazione. La manifestazione offre spettacoli di comicità dal vivo, con performer emergenti e appassionati del genere. L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale della città, portando sul palco una varietà di stili e approcci comici.

GEN-C FESTIVAL FIRENZE Stand-up comedyLa nuova generazione comica si prende il palco del Bargiù Club per tre giorni di fuoco.?? LE DATE: 16, 17, 18 AprileOgni serata 5 talenti emergenti, scelti, selezionati e messi alla prova dai Big della scena, testeranno i loro pezzi migliori!Accanto ai BIG, “ile Raccomandatie”, tutor, spalla. e presenza costante quando le cose si fanno interessanti.E il pubblico? Non starà solo a guardare. Avrà un ruolo preciso. ma lo scoprirai solo durante la serata??LINE UP• Giovedì 16 aprile h. 20.30 – GEN-C Festival Day 1 con Carmine Del Grosso affiancato dai “Raccomandati” Alf Comedy• Venerdì 18 aprile h. 20.30 – GEN-C Festival Day 2 con Serena Bongiovanni affiancato dalla “Raccomandata” Lara Korach• Sabato 18 aprile h. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it "Sorelle Festival": la seconda settimana tra mostre, archivi femministi, installazioni e stand-up comedyEntra nel vivo la seconda settimana di Sorelle Festival, la rassegna diffusa dedicata ai linguaggi dell’arte, alla cultura femminista e alle pratiche... Leggi anche: stand up comedy show: safeword di mario raz Argomenti più discussi: GEN-C Festival, rassegna di stand-up comedy a Roma; Evento - Milano da Scrocco; Presentata la XXI edizione del Festival dell'Economia di Trento; Dopo aver incantato a 'The Voice Generation' inizia il tour del talento musicale Matilde Montanari. GEN-C Festival, rassegna di stand-up comedy a RomaYellowSquare presenta GEN-C, un festival diffuso tra Roma, Milano e Firenze che mette a confronto la nuova generazione della stand-up comedy con alcuni dei nomi più affermati della scena italiana. romatoday.it Alessandra Drusian e Fabio Ricci vogliono tornare al Festival di Sanremo. Ci hanno provato con Amadeus, con Carlo Conti, ci riproveranno con Stefano De Martino. Questa è la promessa dei Jalisse fatta. «La canzone a Stefano De Martino la manderemo, cer - facebook.com facebook Kanye West, l'antisemitismo e le polemiche per la sua presenza al Wireless Festival di Londra. Starmer: «Preoccupante» x.com