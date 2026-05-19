Una nuova fase per la serie televisiva è iniziata con la stesura della sceneggiatura, che ora attende l’approvazione da parte della Rai. Dopo dieci anni di assenza, i produttori stanno lavorando per riaccendere le storie dei personaggi e riportare la fiction in televisione. La decisione finale sulla possibile ripresa spetta alla rete pubblica, che valuterà il progetto e la sua compatibilità con il palinsesto. Al momento, il processo è in corso, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui contenuti.

La produzione di Un medico in famiglia apre uno spiraglio: la sceneggiatura è in scrittura e deve convincere la Rai affinché la serie possa tornare in onda dopo 10 anni Un medico in famigliapotrebbe tornare. Dopo i numerosi appelli diLino Banfila produzione ha deciso di siglare un primo accordo con la Rai. Secondo un’anticipazione diChisembra che sia stato deciso di scrivere una sceneggiatura e se soddisferà la rete di servizio pubblico allora si potrà tornare sul set. Questa proposta arriva dopo chea Mediaset sono tornati dopo 10 anni I Cesaroni, dopo numerosi appelli da parte dei fan. Va però detto chenon stanno ottenendo il risultato sperato e, seppur siano partiti con il 22% di share, adesso sono calati di ben 9 punti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Un medico in famiglia: sceneggiatura in scrittura, poi la Rai deciderà

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