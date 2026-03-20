Il tecnico dell’Inghilterra Tuchel non esclude la convocazione della Dowman per la Coppa del Mondo

Il tecnico dell’Inghilterra ha dichiarato che non esclude la possibilità di convocare la giocatrice Dowman per la Coppa del Mondo del 2026. La giovane atleta, ancora adolescente, riceve attenzione nel giro della nazionale e potrebbe essere presa in considerazione per la competizione. La decisione finale sarà comunicata in futuro.

2026-03-20 15:31:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’adolescente ha ancora una possibilità. Il tecnico dell’Inghilterra Thomas Tuchel non esclude di convocare Max Dowman per la Coppa del Mondo 2026 dopo aver deciso di non includere l’adolescente dell’Arsenal nella sua squadra di 35 uomini per le amichevoli di questo mese. L’entusiasmo intorno a Dowman ha raggiunto nuove vette la scorsa settimana dopo il suo ruolo determinante nella vittoria per 2-0 dell’Arsenal sull’Everton, che ha visto i Gunners fare un altro passo verso il titolo di Premier League. Il 16enne ha lanciato il cross... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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