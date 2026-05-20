A La Spezia, 25 navi della compagnia Royal Caribbean si trovano attualmente in rada a causa di lavori in corso al molo. Durante questo periodo, circa 150.000 passeggeri devono essere trasferiti dai moli al centro città, anche attraverso servizi di navetta. La compagnia ha comunicato che le navi non potranno attraccare al Molo Garibaldi fino al termine delle operazioni di manutenzione, causando modifiche temporanee ai piani di attracco. La situazione interessa diverse navi in porto in questi giorni.

? Punti chiave Come verranno trasferiti 150mila passeggeri dai moli al centro città?. Perché le navi Royal Caribbean non potranno attraccare al Molo Garibaldi?. Quali rischi meteorologici potrebbero bloccare lo sbarco delle grandi navi?. Chi dovrà garantire la sicurezza del canale mercantile durante la sosta?.? In Breve Sbarco passeggeri previsto al Molo Italia con strutture temporanee per 150mila visitatori.. Operazioni programmate tra il 27 maggio e il 21 ottobre 2026.. Comandante Alessio Morelli disciplina sosta in rada e zone I8, I10 e E9.. Blocco operazioni se venti superano i 20 nodi o raffiche oltre 25 nodi.. Tra il 27 maggio e il 21 ottobre 2026, venticinque navi da crociera della compagnia Royal Caribbean sosteranno in rada nel Golfo della Spezia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Spezia: 25 navi Royal Caribbean in rada per i lavori al molo

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