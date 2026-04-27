L’hub al Molo Clementino e i fumi delle navi nel mirino di Report

Un nuovo servizio di inchiesta si concentra sull’hub al Molo Clementino e sui fumi prodotti dalle navi nel Porto Antico. Sono stati analizzati sia gli attuali traghetti e navi da crociera che operano in quest’area, sia i progetti futuri relativi alle grandi navi nel porto, con particolare attenzione alla Darsena Fincantieri. La questione riguarda principalmente gli impatti ambientali e le implicazioni legate alla presenza di queste navi nel porto.

Dai traghetti e dalle navi da crociera di oggi nel Porto Antico agli effetti delle grandi navi nel futuro hub del Molo Clementino (la Darsena Fincantieri). La puntata di Report di ieri sera, dedicata in parte all’inquinamento del porto di Ancona, ha messo in risalto entrambi gli aspetti, partendo però dai fumi delle navi e del traffico che ogni giorno ammorbano la zona centrale della città. Partendo da alcune testimonianze, come quella di Riccardo Prugni che abita al civico 19 di via Cialdini: "Le mie finestre danno direttamente sul porto e da anni sono vittima del fumo nero delle navi ormeggiate nelle banchine qui davanti. Il Molo Clementino? È un problema, ma da anni di problemi ce ne sono altri qui al porto".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’hub al Molo Clementino e i fumi delle navi nel mirino di Report Notizie correlate Leggi anche: Rebus Molo Clementino. L’impatto delle grandi navi e la mega centrale elettrica. I paletti della Soprintendenza Hub crocieristico al Molo Clementino, Angelo Bonelli (Avs) porta il caso in Parlamento: «Non compatibile con la città»ANCONA- Il progetto dell’hub crocieristico al Molo Clementino torna in Parlamento. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Caterina Di Bitonto (Ev) risponde ad Ancona Porto Futuro: Davvero gli operatori andrebbero in crisi senza l’hub al molo Clementino?; L’hub al Molo Clementino e i fumi delle navi nel mirino di Report; Porto, il Mef blocca 101 milioni di finanziamenti, compresi i soldi utili al banchinamento del Molo Clementino; Nasce l'associazione 'Ancona Porto Futuro' ed è favorevole 'all'hub per le crociere alla Darsena Fincantieri'. Caterina Di Bitonto (Ev) risponde ad Ancona Porto Futuro: «Davvero gli operatori andrebbero in crisi senza l’hub al molo Clementino?»L'esponente di Europa Verde, da sempre contraria all'opera, critica i contenuti espressi dall'associazione recentemente nata ... anconatoday.it Hub crociere al Molo Clementino. Rubini: Il sindaco si faccia sentire. Nobili: Forte impatto sulla cittàNo al banchinamento del Molo Clementino. Lo chiedono a gran voce due importanti esponenti della sinistra anconetana, il consigliere regionale Andrea Nobili (Avs) e quello comunale Francesco Rubini ... ilrestodelcarlino.it Dragaggi e Molo Clementino, la scure del Mef sul porto: addio 51 milioni fermi dal 2022 - facebook.com facebook Porto, il Mef blocca 101 milioni di finanziamenti, compresi i soldi utili al banchinamento del Molo Clementino x.com