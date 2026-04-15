Royal Caribbean porta la nave più grande al mondo nel Mediterraneo e mette gli occhi sul Palermo
Durante il Seatrade Cruise Global, evento internazionale dedicato all’industria delle crociere in corso a Miami, si è parlato della potenziale presenza di una delle più grandi navi al mondo nel Mediterraneo. La compagnia Royal Caribbean ha mostrato interesse per Palermo, considerando la possibilità di includere la città nei propri itinerari. La manifestazione rappresenta un momento di confronto tra operatori del settore e di definizione delle future rotte.
La Royal Caribbean mette gli occhi su Palermo. E' quanto emerge dal Seatrade Cruise Global, appuntamento di riferimento mondiale per l’industria delle crociere, in corso a Miami, In un contesto nel quale si definiscono strategie, si costruiscono relazioni e, soprattutto, si orientano le scelte.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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In attesa del viaggio inaugurale della Legend of the Seas, che il prossimo giugno diventerà la nave più grande del Mondo, sono riuscito a recuperare parte del video che avevo realizzato otto anni fa sulla Symphony of the Seas - Royal Caribbean - Royal Cari - facebook.com facebook