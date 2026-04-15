Royal Caribbean porta la nave più grande al mondo nel Mediterraneo e mette gli occhi sul Palermo

Durante il Seatrade Cruise Global, evento internazionale dedicato all’industria delle crociere in corso a Miami, si è parlato della potenziale presenza di una delle più grandi navi al mondo nel Mediterraneo. La compagnia Royal Caribbean ha mostrato interesse per Palermo, considerando la possibilità di includere la città nei propri itinerari. La manifestazione rappresenta un momento di confronto tra operatori del settore e di definizione delle future rotte.