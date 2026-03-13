Fabriano arriva la prima variazione di Bilancio da quasi 4 milioni di euro

Il Consiglio comunale di Fabriano ha approvato la prima variazione di bilancio del 2026, che riguarda quasi 4 milioni di euro. Contestualmente, è stato aggiornato anche il Piano triennale delle opere pubbliche per il periodo 2026-2028. Queste modifiche sono state discusse durante la riunione e approvate dai consiglieri presenti.

La manovra complessiva è di 3.884.000 euro e di questi 1.115.000 euro riguardano le attività e i servizi dell'ente e sono finanziati grazie alla sospensione dei mutui dell'area del cratere sisma che per il Comune vale 1.214.000 euro. Le restanti risorse sono destinate agli investimenti e alle opere pubbliche

