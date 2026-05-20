La scienza incontra l' ironia a Sala Scicluna | in scena la storia dello scienziato Henry Cavendish

Sabato 23 maggio 2026, alle ore 20:45, lo spazio teatrale Sala Scicluna di Torino ospiterà lo spettacolo "L’Uomo che pesò il mondo". L'opera, scritta a quattro mani da Katia Capato e Joseph Scicluna da un’idea di Massimo Arattano e Albertina Gatti, propone un viaggio tra teatro, ironia e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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