Alla Sala Scicluna le repliche finali di Lampi di Genio | un viaggio tra scienza e teatro

Si conclude ad aprile la programmazione di Lampi di Genio, lo spettacolo teatrale scritto e interpretato da Katia Capato per la stagione "Nove di Coppe". Dopo il debutto autunnale e le date di gennaio, il palcoscenico della Sala Scicluna di via Martorelli ospiterà gli ultimi due appuntamenti sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 alle ore 17:45. La narrazione si apre con lo smarrimento di una bambina, a cui rispondono alcune delle menti più brillanti della storia e della scienza. Sul palco prendono vita figure come la filosofa alessandrina Ipazia, l'inventore Nikola Tesla, il pioniere della cosmonautica Konstantin Ciolkovskij, la matematica della NASA Katherine Johnson e l'astronauta Samantha Cristoforetti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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