Il ruolo delle donne dalla Resistenza al voto | a Sala Scicluna va in scena È nata femmina!

Sabato 16 maggio 2026, alle ore 20:45, la Sala Scicluna di via Martorelli 78 a Torino ospiterà lo spettacolo "È nata femmina!", un’opera che intreccia teatro, danza e narrazione. Scritto e interpretato da Manuela Marascio, il racconto scenico ripercorre il contributo femminile alla lotta.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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