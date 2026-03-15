Nella puntata di domenica 15 marzo de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha fatto una battuta che ha imbarazzato la concorrente Samira. La scena si è svolta durante la trasmissione, con il conduttore che interagiva con il pubblico e la concorrente. La puntata ha visto momenti di intrattenimento e coinvolgimento, mantenendo il ritmo tipico dello show televisivo.

La puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 15 marzo ha riservato colpi di scena appassionanti e, come ogni sera, Gerry Scotti e Samira Lui hanno saputo intrattenere il pubblico con la loro conduzione fresca e ricca di curiosità. Il duo ormai è ben rodato e appassiona gli amanti dell’access prime time firmato Canale 5. Cos’è successo durante la puntata e chi ha vinto tra i tre sfidanti Georgina, Andrea e il campione Francesco. Gerry Scotti imbarazza Samira Lui a La Ruota della Fortuna. Tra Gerry Scotti e Samira Lui non mancano mai momenti che ne dimostrano la capacità e la voglia di giocare tra loro. È spesso il conduttore a stuzzicare la collega con battute e stravaganze, ma la sua socia sa sempre stare al gioco e riesce a rendergli pan per focaccia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti imbarazza Samira. La battuta con la concorrente

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LA RUOTA DELLA FORTUNA: GERRY SCOTTI E SAMIRA LUI SCATENATI CON UN COLPO DI SCENA INCREDIBILE!

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