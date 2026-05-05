Realtà virtuale | Didattica e sicurezza La sfida è renderla strumento quotidiano

Il laboratorio di realtà virtuale dell’Università di Siena, situato nel Santa Chiara Lab, si occupa di sviluppare soluzioni in ambito didattico e di sicurezza. La struttura, dedicata all’innovazione interdisciplinare, lavora per integrare la realtà virtuale nelle attività quotidiane, affrontando le sfide legate alla sua applicazione pratica. Questa iniziativa mira a rendere la tecnologia uno strumento accessibile e efficace in diversi settori, senza trascurare gli aspetti di sicurezza.

Dietro la sigla LabVR c’è il laboratorio di realtà virtuale dell’Università di Siena, che si trova al Santa Chiara Lab, centro universitario per l’innovazione interdisciplinare. "Il LabVR nasce per investigare il comportamento umano attraverso le tecnologie di realtà virtuale utilizzando simulazioni e ambienti virtuali", spiega il suo coordinatore, professor Alessandro Innocenti del dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, dove è la sede amministrativa. Il professor Innocenti è anche direttore del nuovo Centro interdipartimentale di Didattica in realtà virtuale (Dirv), inaugurato un anno fa e frutto dello stesso LabVR. È il...🔗 Leggi su Lanazione.it

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