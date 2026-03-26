Dalla formazione al lavoro a Firenze la realtà virtuale aiuta i pazienti oncologici

A Firenze, un progetto utilizza la realtà virtuale per supportare i pazienti oncologici, coinvolgendo aspetti che vanno dalla formazione professionale fino a iniziative dedicate alla salute. La tecnologia viene applicata in diverse fasi, combinando elementi di design e innovazione. L’uso della realtà virtuale si inserisce in un quadro più ampio di interventi rivolti a migliorare l’esperienza di chi affronta percorsi di cura e riabilitazione.

Firenze, 26 marzo 2026 – Dalla formazione al lavoro, fino ad un progetto che unisce tecnologia, design e salute. È la storia di Matteo Ciancio, 26 anni, fiorentino, che oggi lavora su applicazioni di realtà virtuale pensate per aiutare pazienti oncologici e bambini ad affrontare terapie e procedure mediche con meno ansia e paura. Un percorso non scontato, il suo, che parte dagli studi in ‘communication design’ all’istituto Modartech di Pontedera e arriva ad una collaborazione con una startup fiorentina, Lemons in the room, impegnata nello sviluppo di soluzioni immersive per il benessere dei pazienti. Dopo il diploma, Matteo prova inizialmente la strada di un corso universitario legato alla comunicazione, ma capisce presto che non è quella giusta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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