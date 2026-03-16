Il tir perde il carico e danneggia un' auto in sosta Il camionista non si ferma | scatta la multa

Un tir ha perso parte del carico, che ha causato danni a un’auto ferma in sosta. Il camionista, invece di fermarsi a prestare assistenza, ha continuato la marcia. La polizia locale è riuscita a rintracciarlo e ha applicato una multa per il comportamento tenuto. L’incidente si è verificato in un'area urbana e ha coinvolto una Mercedes parcheggiata lungo la strada.

Perde parte del carico e i detriti che stava trasportando finiscono contro una Mercedes in sosta. Il conducente, invece di fermarsi, prosegue ma la polizia locale riesce a rintracciarlo e scatta la sanzione. È successo nel pomeriggio di venerdì 13 marzo a Bovisio Masciago quando, intorno alle 16.30, un grosso camion da cantiere ha perso i detriti danneggiando un’auto in sosta. Il camion, di proprietà di un’azienda con sede a Seregno era guidato da un dipendente, un 43enne originario della Romania residente a Desio. Il camion proveniva dalla tangenziale sud di Cesano Maderno, ha percorso tutto corso Italia dirigendosi verso il centro di Bovisio Masciago, poi ha svoltato a destra in via Roma. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati All'alt della polizia non si ferma e scappa: scatta la maxi multa per il 54enneNon è finita bene per un uomo di 54 anni di origine cinese, quando intorno alle 8. Perde il controllo dell'auto e si scontra contro un'auto in sosta che sfonda la vetrina di un'attivitàIl fatto è avvenuto questa mattina a Trestina di Città di Castello: due veicoli danneggiati. Aggiornamenti e notizie su Il tir perde il carico e danneggia... Temi più discussi: Autostrada, tir sbanda e perde il carico sul passante: caos in tangenziale; Non dà la precedenza e travolge uno scooter: l'incidente ripreso da una telecamera a Milano. Video; Bici-furgone. Grave 41enne di Vinci; Incidente tra mezzi pesanti: camion cisterna intraversato, superstrada bloccata / FOTO. Tir carico di trucioli di ferro si ribalta sulla rotonda e perde il materiale sulla strada: traffico in tilt per oreCODROIPO (UDINE) - Non riesce a tenere il Tir in strada e si rovescia sulla rotonda. L'incidente è accaduto nella giornata di mercoledì 10 dicembre, poco dopo le 12.30, quando un camion carico di ... ilgazzettino.it Camion perde il carico sulla strada Traffico in tilt tra Mornico e PaloscoPoteva costare caro l’incidente accaduto a un tir alla rotonda tra Palosco e Mornico, sulla provinciale 101, la ex statale «Ogliese». Il camion, infatti, ha perso il pesante carico di pannelli di ... ecodibergamo.it Il Milan perde all’Olimpico e fallisce un’occasione importante per accorciare sull’Inter capolista! È di Isaksen il gol che decide la partita, finisce 1-0 - facebook.com facebook Il #Milan perde un punto sull' #Inter, il Como resta al 4º posto: la situazione in testa dopo 29 giornate x.com