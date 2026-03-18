Questa sera sull’autostrada A14 in direzione sud, allo svincolo di Civitanova Marche, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto e un tir, causando il blocco della carreggiata. Una donna coinvolta nell’incidente è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.

Un incidente stradale si è verificato questa sera lungo l’Autostrada A14, in direzione sud, all’altezza dello svincolo di Civitanova Marche. Intorno alle 21:45, una vettura ha subito un impatto con un mezzo pesante, finendo bloccata di traverso sulla carreggiata mentre i soccorsi intervenivano prontamente. Una donna, alla guida dell’auto, è stata trasportata al pronto soccorso locale dove le sue condizioni sono state valutate come non gravi. L’evento ha interessato la zona tra la prima e la seconda corsia, costringendo i mezzi a fermarsi in posizione a T. Nonostante la collisione, il traffico nell’orario dell’accaduto era scarso e non si sono registrate code significative, permettendo una gestione ordinata della situazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro A14: auto e tir si bloccano a T, donna in ospedale

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