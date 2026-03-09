Morte del piccolo Domenico | seduta straordinaria monotematica del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Campania si riunirà l’8 aprile 2026 alle 11 in una seduta straordinaria dedicata esclusivamente al decesso di un bambino avvenuto il 21 febbraio presso l’ospedale Monaldi di Napoli. La riunione, convocata per discutere l’evento, vedrà la Giunta regionale fornire un’informativa dettagliata sulla vicenda. La seduta si concentrerà unicamente su questo caso specifico.

Il 20 febbraio scorso, il Presidente della Giunta regionale ha dato piena disponibilità ad un confronto istituzionale volto a fornire all'Assemblea legislativa campana un quadro esaustivo ed aggiornato sulle azioni intraprese. Ai sensi dell'articolo 39 comma 2 dello Statuto e dell'articolo 61 del Regolamento interno, il 3 marzo ed il 6 marzo scorsi, sono pervenute, inoltre, le richieste, rispettivamente, dei Consiglieri di minoranza e di maggioranza, per la convocazione di una seduta straordinaria monotematica sul tema.

